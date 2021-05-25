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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - Bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

BURSA - Bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

- Olay yerindeki itfaiye ve ambulanstan görüntüler - Yangının meydana geldiği binadan görüntüler - Dumandan etkilenen kadının ambulansa alınması - İtfaiye ekipleriBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Yangın çıkan dairenin üst katında oturan ve dumandan etkilenen Suriye uyruklu Radieye H, sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Hastane Sağlık Ekibi Bild Nadan Kadın Hasta 

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