Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURSA - Bir evde 1000 litre sahte içki ele geçirildi

BURSA - Bir evde 1000 litre sahte içki ele geçirildi

- Sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerin görüntüsü - Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi Bursa 'da bir evde 1000 litre sahte içki ele geçirildiBURSA (AA) - Bursa 'da, evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, Osmangazi ilçesinde bir adreste sahte içki üretilerek şişelendiğini belirledi.Zanlı M.K'ye ait eve giden ekipler, yaptıkları aramalarda, 1000 litre sahte içki ele geçirdi.İçkilerin muhafazaya alındığı, M.K. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sahte İçki Etiler 

İlgili Foto Galeriler
Pınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı SaldırıPınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı Saldırı
Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!
Le Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle AçıldıLe Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle Açıldı
Hülya Avşar: Ölümü ÖlümümdürHülya Avşar: Ölümü Ölümümdür
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı