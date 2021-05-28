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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

BURSA - Bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

- Yanan eve itfaiyenin merdiveni ile ulaşması - Duamandan etkilenen çocukları vatandaşların ambulansa getirmesi - Yanan evde bulunan ailenin pencereden görüntüsü - Dumandan etkilenen vatandaşların ambulansa gitmeleri Bursa 'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendiBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.Çırpan Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Dairedeki dumanın apartmana yayılması üzerine bazı kişiler evlerinde mahsur kaldı.Apartman sakinleri, itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 Suriye uyrukluya 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.

Mahsur Kaldı Polis Nadan Polis Ekipleri 

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