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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - Bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

BURSA - Bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

- Yangın çıkan apartman - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenlere müdahalesiBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.Selimzade Caddesi Baltacı Çıkmazı'ndaki 6 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve Bursa gaz ekipleri sevk edildi.Dairedeki dumanın apartmana yayılması üzerine bazı kişiler evlerinde mahsur kaldı.Apartman sakinleri, itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.Dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Bu kişiler Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Mahsur Kaldı Polis Nadan Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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