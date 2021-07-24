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BURSA - Barajda çırpınan çocuklarını kurtarmak için suya giren kişi boğuldu
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Barajda çırpınan çocuklarını kurtarmak için suya giren kişi boğuldu

BURSA - Barajda çırpınan çocuklarını kurtarmak için suya giren kişi boğuldu

- Abdullah Hamza'nın cansız bedeninin sudan çıkarılması Bursa 'da barajda çırpınan çocuklarını kurtarmak için suya giren kişi boğulduBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde barajda yüzerken boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.Demirtaş Barajı’na ailesiyle beraber piknik için giden Abdullah Hamza (35), serinlemek için suya giren 3 çocuğunun çırpındığını fark etti.Suya girerek çocuklarını çevredekilerin yardımıyla kurtaran Hamza, bir süre sonra gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı çalışmayla Abdullah Hamza’nın cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı.

Boğulma Tehlikesi Dalgıç Polis Polis Sudan Sağlık Ekipleri 

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