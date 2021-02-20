BURSA - Bacağı alçılı adam arama kurtarma ekiplerince evine götürüldü
- NAK ekiplerinin, bacağı alçıda bulunan adamı evine götürmesi - Mahalle Muhtarı'nın ekiplere teşekkür etmesiBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım İlçesinde bacağı alçılı adam, arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 80 basamakla çıkılan evine götürüldü.Mollaarap Mahallesi'nde merdivenle çıkılan dar yokuşun sonundaki evinde bacağı kırılan Kadir Diriksoy (69), mahalle muhtarı ve sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Bacağı alçıya alınan adam, ambulansın giremediği sokağına götürülemeyince arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinin, bacağı alçıda bulunan adamı evine götürmesi, kurtarma operasyonlarını aratmadı.
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