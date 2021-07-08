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BURSA - Aşçılık eğitimi alan liseliler, öğretmenleriyle 'bayat ekmekli' tariflerini tanıttı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURSA - Aşçılık eğitimi alan liseliler, öğretmenleriyle 'bayat ekmekli' tariflerini tanıttı

BURSA - Aşçılık eğitimi alan liseliler, öğretmenleriyle 'bayat ekmekli' tariflerini tanıttı

BURSA - Aşçılık eğitimi alan liseliler, öğretmenleriyle "bayat ekmekli" tariflerini tanıttı - Öğrencilerin yemek hazırlaması detayları - Öğretmen Güneş Özer'in konuşmasıBURSA (AA) - Bursa 'da bir lisede, ekmek israfına dikkati çekmek için proje başlatan öğretmen ve öğrencileri "bayat ekmek" kullanarak çeşitli tarifler hazırladı.Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında, "Ekmeğim Dolapta" adlı proje kapsamında bayat ekmeklerin değerlendirilmesi amacıyla bir kitapçık oluşturdu.Alan Şefi Güneş Özer ve staja katılan öğrenciler, bayat ekmek köftesi, magnolia, tirit ve ekmek pizzasının da aralarında olduğu yemekleri okulda düzenledikleri programda tanıttı.Okul müdürü Halis Korkmaz, programda yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilerin, israfa geçit vermemek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla projeyi oluşturduğunu bildirdi.Bu çalışmayı "hayatın içindeki müfredat" olarak değerlendirdiklerini belirten Korkmaz, "Ekmeğim Dolapta Projesi'yle, fazla miktarda alınan ekmeklerin zamanında kullanılmaması veya uygun koşullarda saklanamaması sebebiyle tüketilmeden atılarak israf edilmesinin önüne geçmek amaçlanıyor. Projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Güneş Özer de bayat ekmekten yeni tatları yakalayabilecekleri tariflerle, mutfakta kolayca ulaşabilecek magnetli bir kitapçık hazırladıklarını aktardı.Kitapçıkta bir haftalık zaman diliminde en az bir tarif olacak şekilde bayat ekmek kullanılarak hazırlanan yemek tariflerine yer verdiklerini anlatan Özer, "Tarifler her evde bulunabilecek, temin edilmesi basit, ekonomik ve atıl durumda olan malzemelerden hazırlandı." dedi.
Özer, yürütücülüğünü yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Taner Balcıoğlu'nun yaptığı projeyle gıda israfına dikkati çekmek, bayat ekmeğin kullanılabilirliğini göstermek ve aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.Projede yer alan öğrencilerden Münevver Değirmenci ve Kübra Erbay ise proje çalışmalarının kendilerine hem mesleki hem de manevi bakımdan önemli katkı sağladığını ifade etti.

Yemek Tarifleri Manevi Bakım Farkındalık Aile Ekonomisi Ekmek İsrafı 

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