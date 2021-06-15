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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

BURSA - Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

zanlının adliyeye sevk edilmesi Bursa 'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandıBURSA (AA) - Bursa 'da, tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Murat Özkemer'den (32) 2 Haziran'dan bu yana haber alamayan ailesi, emniyete kayıp müracaatında bulundu.Konuyla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özkemer'in en son arkadaşı O.S. (30) ile görüştüğünü tespit etti. Ekipler, bunun üzerine O.S'yi Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde gözaltına aldı.Zanlının emniyetteki ifadesinde, Özkemer'i Abdal Murat Deresi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.Polis ekiplerince ormanlık alanda bulunan Özkemer'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Katil zanlısı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

A Haber Akalan Ormanlı İtiraf 

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