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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Ambulansla otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

BURSA - Ambulansla otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

- Kaza yerindeki ambulanslar - Devrilen ambulans - Yaralılara ambulansta ilk müdahalenin yapılması - Kazaya karışan otomobilin çekiciye yüklenmesi Bursa 'da ambulansla otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde, ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, F.Ç. (42) idaresindeki 16 SRF 65 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans, Göl Yolu Kavşağı'nda C.K. (55) yönetimindeki 16 P 5744 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrilerek sürüklendi.Kazada ambulans sürücüsü F.Ç. hemşire B.E. (23), sağlık görevlisi S.Ş. (53) ve otomobil sürücüsü C.K. yaralandı.Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Görevlisi 

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