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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
BURSA - Alışveriş merkezinde yangın çıktı (2)

BURSA - Alışveriş merkezinde yangın çıktı (2)

- Yanan alanın drone ile görüntülenmesi - Yangını söndürme çalışmaları Bursa 'da alışveriş merkezinde yangın çıktıBURSA (AA) - Bursa 'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Kentin birçok noktasından dumanları görülen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Polis Alışveriş Alışveriş Merkezi Trol 

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