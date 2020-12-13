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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
BURSA - Alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

BURSA - Alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

- Alışveriş merkezinden yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin çalışmasından detaylarBURSA (AA) - Bursa 'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kentin birçok noktasından dumanları görülen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Polis Alışveriş Yükselen Alışveriş Merkezi Elektrik Kontağı 

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