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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

BURSA - Ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan ahşap evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Bursa 'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldüBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'ndeki iki katlı ahşap evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evde oturanlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Yangında iki katlı ahşap evin çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Çatı Katı Ahşap Ev Yangına Müdahale Trol 

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