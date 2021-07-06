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BURSA - 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

BURSA - 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

- Makaron yüklü aracın takibi - Araçta arama yapılması - Makaronların ele geçirilmesi ve segilenmesi Bursa 'da 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildiBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen operasyonda 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kamyonla kaçak makaron getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.A.K'nin kullandığı kamyonu Kestel ilçesi girişinde durduran ekipler, aracın kasasında 9 milyon 400 bin kaçak makaron buldu.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon Kaçak Lyon Altın Gözaltı 

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