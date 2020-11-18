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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - 750 bin adet dolu makaron yakalandı

BURSA - 750 bin adet dolu makaron yakalandı

- Operasyondan görüntüler - Ele geçirilen sigaralarBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 750 bin adet dolu makaron ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından çok sayıda satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş makaron getirileceğini belirledi.Bunun üzerine şüpheliye ait aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 750 bin adet dolu makaron ele geçirdi.Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

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