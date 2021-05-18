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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Küçük Venedik'te kutlandı

BURSA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Küçük Venedik'te kutlandı

BURSA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı "Küçük Venedik"te kutlandı - Kutlamaların drone görüntüleri - Tekne turundan drone görüntüleri - Mahalle içinde bayraklarla tur atılması - Gölde tekne turuBURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Avrupa'nın en güzel kasabaları" arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi'nde kutlama programı düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin ise kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs birbirinden farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan etkinlikler, Gölyazı Mahallesi'nden başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu etkinlikte, bando takımı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor kulüplerinden 20 milli sporcu, ellerindeki Türk bayrağı ile Gölyazı sokaklarında tur attı.Mahalle halkının da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik ettiği 19 Mayıs coşkusu, daha sonra Uluabat Gölü'ne taşındı. Program kapsamında bando ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde gölde tekne turu yapıldı.

Koronavirüs Milli Sporcu 

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