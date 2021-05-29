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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi adliyede

BURSA - 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi adliyede



: - Şüphelilerin emniyetten çıkartılması - Polis ekiplerin şüphelileri araçlara bindirmesi ve adliyeye sevk edilmeleri Bursa 'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi adliyedeADLİ SÜREÇ EKLENDİBURSA (AA) - Bursa 'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde, Seçkin Ç. (37) ile güvercinlerini çalıp sattığı iddia edilen Uğur K. arasında tartışma yaşandı.Seçkin Ç'nin arkadaşları Şaban Ö, Hüseyin Y, Fatih K, Cüneyt İ'nin de dahil olmasıyla tartışma, büyüdü.Bunun üzerine Seçkin Ç, yanındaki silahla önce havaya ardından Uğur K'ye ateş etti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.Olay yerindeki müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur K, durumunun ağırlaşması üzerine Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.Polis ekiplerinin yakaladığı Seçkin Ç. ve arkadaşları Şaban Ö, Hüseyin Y, Fatih K, Cüneyt İ, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis Silahlı Kavga Akalan 

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