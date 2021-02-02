Büro Memur-Sen ve Yüksek İhtisas Üniversitesi İşbirliği Protokolü imzaladı

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( ANKARA ) -. ANKARA



- Büro Memur-Sen İktisadi İşletmesi ile Yüksek İhtisas Üniversitesi arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. Büro Memur Sen Genel Başkan Yusuf Yazgan ile Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç arasında imzalanan protokolde, Genel Başkan Yardımcısı Halil Küçükdevlet, Rektör Yardımcıları Ali Haydar Şahinoğlu, Zuhal Aktuna ve üniversite yetkilileri de katıldı.

Yüksek İhtisas Üniversitesi İle Yapılan İş birliği kapsamında, yüz yüze, online ve karma olmak üzere çeşitli kurs ve sertifika programları düzenlenecek, taraflar üniversitede teknoloji transferi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), TEKNOKENT ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulması yönünde çalışmalar yapabilecek. Karşılıklı iş birliği çerçevesinde Üniversite iş birliğine dayalı, proje faaliyetleri, ulusal ve uluslararası kurum ve fonlardan sağlanacak kaynaklar ile tarafların kurumsal stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak ihtiyaç duyulan alanlarda modern teknolojiyle donatılmış ortak laboratuvarlar kurulabilecek. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterecek hibe fonlarında kaynak sağlayacak projeler geliştirecek, seminerler ve bilimsel toplantılarla katılımcıların çalışma hayatına katkı sağlaması asıl amaç olacak. İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından değerlendirmede bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Bugün burada Yüksek İhtisas Üniversitemizle sendika üyeleri arasında, sendika bünyesinde kurmuş olduğumuz iktisadi işletme bünyesinde bir anlaşmaya imza attık. Büro Memur-Sen olarak üyelerimizin eğitimi noktasındaki gelişmeler kapsamında sürekli imzalar atıyoruz. Bugün de bu anlamda Yüksek İhtisas Üniversitesi ile güzel bir anlaşmaya imza attık. Anlaşmanın detaylarını 80 üyemize duyuracağız. En iyi ve en güzel şekilde projeler yapacağız. Proje hayata geçtiğinde üyelerimize güzel hizmet sunacak. İktisadi işletmemizde bu çerçevede faaliyetlerine devam etmiş olacak ” dedi.

80 bini aşan üyesiyle Türkiye'nin büro hizmet kolunda en büyük sendikası olduklarını dile getiren Yazgan “Kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını geliştirme noktasında projeler yapıyoruz. Üyelerimizin hem ekonomik hem de kaliteli bir eğitim alması için çalışıyoruz. Projelerimiz Türkiye genelinde bütün üyelerimizin yararlanacağı yüz yüze ve online (çevrimiçi) olacak. Sendika olarak da üyelerimiz için birçok projemiz var ama eğitim projeleri sendikamızda daha çok önemsediğimiz bir program. İş birliğimiz ileriye dönük olarak diğer programlarda da devam edecek. Büro Memur-Sen olarak eğitim faaliyetlerimizi artırarak üyelerimizin geleceğe dair planlarına her daim katkı sağlayacağız. Yüksek İhtisas Üniversitesi ile imzaladığımız İşbirliği Protokolü’nün Büro Memur-Sen ailesine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Bu güzel birlikteliği imza altına alıp kanıtlamakla Üniversitem adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Üniversiteler misyonları itibarı ile toplumun gelişmesi ve akademik hayatında her kesimine katkı sağlamayı kendine zorunlu hissetmiş kurumlarıdır. Bizimde bu misyonumuz çerçevesinde sürekli eğitim merkezimiz, Büro Memur-Sen ile birlikte, sendikamızın değerli üyelerine arzu ettikleri alanlarda değerli eğitim katkıları ve uygulama katkıları sunacaklardır. Ayrıca gelecekte üyelerimizin çocuklarının eğitimlerinde de belirli fırsatlar sunacaktır. Bu güzel başlangıç için sendika üyelerine Üniversitem adına teşekkür ederim” ifadelerini aktardı. (ÖMR-BC -



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