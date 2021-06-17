Büro Memur-Sen Bursa Şubesinde seçim heyecanı

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- Büro Memur-Sen Bursa Şubesinden seçim heyecanı yaşanıyor. Büro Memur-Sen Bursa Şubesinin genel kurul heyecanı 162 delegenin iştirakiyle başladı.

Genel kurula Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık -Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül ve 162 delege katıldı.

Mevcut başkan Eyyüp Akbulut ile Fethi Kaya’nın aday olduğu seçimlerin demokrasi şöleni havasında gerçekleştiğini ifade eden Yazgan, “Sendikamız büro hizmet kolunda 70 ile 80 bin üyeyle yetkili sendikadır. Elbette bu mücadele kolay olmadı. Bugünlere kolay gelinmedi. Türkiye genelinde binlerce arkadaşımızın alın teriyle bugünlere gelindi. Sendikamızın bayrağının dalgalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2 Ağustos itibariye hükûmet ile toplu sözleşme konusunda masaya oturacağız. Büro hizmet kolunda görev alan kamu hizmetlilerimizin haklarını inşallah burada görüşme fırsatımız olacak. Yüzü aşkın bir talep listesiyle hükûmetin karşısına gideceğiz. Sözleşmelilerin kadroya alınması inşallah 2021 yılı içerisinde gerçekleşecektir. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve bu arkadaşların bir defaya mahsus, öğrenimlerine göre işçi veya memur kadrolarına atanmaları taleplerimiz arasındadır. Hükûmet geçtiğimiz toplu sözleşmede, memurları enflasyonun altında bir rakama reva gördü. Bu toplu sözleşmede hükûmetin cebi dolu gelmesi gerekiyor” dedi.

Memur-Sen olarak Türkiye’yi, insanımızı ve bizleri ilgilendiren her konuda taşın altına ellerini değil gövdelerini koyduğunu ifade eden Yünkül, “biz ülkemiz için milletimiz için ve milletimizin değerleri için sendikacılık yapıyoruz. Milletimiz için milletimizin yanında yer alıyoruz. Önümüzde toplu sözleşme var. geçen dönem toplu sözleşmedeki aksaklıkların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Büro Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Eyyüp Akbulut ise, “üyelerin temel hak ve özgürlükleri, mal ve sosyal hakları başta olmak üzere, Türkiye’nin bütün zeminlerinin güçlenmesi için hep pozisyon aldık. Millet iradesinin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan adaylarından Fethi Kaya, “Bursa’da kurumsal şubelerin çoğalması, çoğalan şubelerde görev alçak yönetim kurulu üyelerimizin yapacağı başarılı çalışmalarla üye sayısının daha da artacağına inanıyorum. Üyelerimize daha hızlı ulaşılacağına bu şekilde inanıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından 162 delege kurulan 2 sandıkta başkanlarını belirlemek üzere oy kullandı. (AÇ-MŞ)

