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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Burhaniye’de yağan dolu kar gibi beyazlattı

Burhaniye’de yağan dolu kar gibi beyazlattı

Yerleri beyazlatan dolu

Yazla Allah Yağan 

-Vatandaşlar ve yoldan geçen araçlar
-Bahçesinden su boşaltan vatandaş
-Çatıda dolu beyazlığı
-Güray İmer ile röportaj

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, gece boyunca yağan yağmur çiftçileri sevindirirken, bazı yerlere dolu yağdı. Yağmurda bazı evlerin bodrumlarını su basarken, dolu ise evlerin çatılarını beyazlattı. Burhaniye’de gece boyunca yağan yağmur çiftçileri sevindirirken, yer yer yağan dolu da kar gibi etrafı beyazlattı. İlçeye 2 kilometre mesafedeki kırsal Çoruk Mahallesi, en çok dolu düşen yer oldu. Vatandaşlar ilk kez bu kadar dolu yağdığını belirtirken, mahsullere zarar vermemesini diledi. İlk kez bu kadar dolu gördüğünü anlatan Güray İmer, “Yakın zamanda böyle bir dolu afeti olmadı. İnşallah mahsullere zarar vermemiştir. Sabah saatlerinde yağmurla birlikte gelen dolu her tarafı kar gibi bembeyaz yaptı” dedi.

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