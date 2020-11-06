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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Burhaniye Camii restorasyonun ardından ibadete tekrar açıldı

Burhaniye Camii restorasyonun ardından ibadete tekrar açıldı

Cami detay

Restorasyon Camii 

-Katılanlar
-Belediye başkanları
-Hilmi türkmen konuşması
-Kurdele kesimi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar’da restorasyon çalışmaları tamamlanan Burhaniye Camii, tekrar vatandaşların ibadetine açıldı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.
Bir süredir devam edem restorasyon çalışmaları tamamlanan Burhaniye Camii, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Törene Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ümraniye Belediye Başkanın İsmet Yıldırım ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılım gösterdi. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Hilmi Türkmen, “Sözlerimin başında merhum hakanımız Abdülhamid Han, evladı Burhaneddin’i, kardeşi Şehzade Burhaneddin’i, bu ülkemizi bu günlere ulaştıran devlet büyüklerimizden ahirete intikal edenleri rahmetle yad ediyorum. Biz Üsküdarlılar için Cumanın ayrıca güzelliği var. Güzel bir tarihi yeniden mahallemizin hizmetine ibadetlerini yapabilmeleri adına bir açılışta beraberiz. Emeği geçen bütün dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Üsküdar’ımız bir camiler şehridir. 200’e yakın camimiz var. Bizler bugün itibariyle son 5,6 yılda Üsküdar’da 68’inci camimizi ya yeniden restore ederek yaptık, ya da yeni yaptığımız camilerle Üsküdar’a çok güzel camilerimizi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunların hepsi kamu kaynaklarıyla olmadı. Çoğunluğu hayırsever dostlarımız tarafından oldu” dedi.
Törende yapılan konuşmaların ve okunan Kuran tilavetinin ardından kurdelenin kesilmesiyle camii yeniden ibadete açıldı.
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