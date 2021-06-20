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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Burdurlu esnaftan yerli turistlere çay jesti

Burdurlu esnaftan yerli turistlere çay jesti

ESNAFIN ÇAY DOLDURMASI

İsaf Sparta Yerli Turist Festival 

-ÇAYIN DAĞITILMASI
-ÇAY İÇEN YERLİ TURİSTLER
-TURİSTLER İLE RÖPORTAJ
-ESNAF İLE RÖPORTAJ
-DETAY

( BURDUR -ÖZEL) BURDUR

- Burdurlu esnaf, Burdur’u gezmeye gelen yerli turistleri görünce demlediği çaydan çay ikram etti.Tarihi ve kültürel alanlarını görmek için İzmir’den Burdur’a gelen bir grup yerli turist, toplanma alanı olan Özgür Mahallesi’nde mola verdi. Mola sırasında çay içmek isteyen yerli turistler, kısıtlama nedeniyle açık iş yeri bulamayınca kısıtlamadan muaf olan Burdurlu bir esnafa çay içebilecekleri bir yer olup olmadığını sordu. Yerli turistleri misafir etmek isteyen esnaf ise çay demleyerek turistlere çay ikramında bulundu.Yerli turistlere çay ikramında bulunan Mehmet Ali Çetin, “Ben burada esnaflık yapıyorum. Turist kafilesi geldi İzmir’den. Çay içmek için bir yer arıyorlardı. Biz de bizim çayımız var içelim beraber dedik. Önce bir yadırgadılar ne oluyor diye. Ama sonradan çayımızı içtiler, teşekkür ettiler. Biz de umarım kendilerini misafir edebilmişizdir” dedi.
Isparta gül festivalinden dönen ve Burdur’un tarihi ve kültürel alanlarını gezen Kıyame Oğuz, “Ben İzmir’den tur ile geldim. Şu anda Burdur’da esnaf çayı içiyorum. Çok da güzelmiş taze taze. Burdur halkı çok misafirpervermiş. Buradan da Salda Gölü’ne geçeceğiz” diye konuşurken, diğer yerli turist Güzide Uslu ise “Bugün Pazar olduğu için her yer kapalı. Çay bulamadık. Esnaf bize çay yaptı. Oturduk bir güzel çayımızı içiyoruz” diye ifade etti.

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