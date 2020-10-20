Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Burdur Valisi, 'Vakaların yüzde 65'i virüsü akrabalarından kapmışlardır'

Burdur Valisi, 'Vakaların yüzde 65'i virüsü akrabalarından kapmışlardır'

-Emniyetin esnafı ziyaret etmesi

Alışkanlık Sosyal Medya Akalan Toplantı Halk Pazarı 

--Heyetin esnafla olan sohbeti ve uyarıları
--Pazar yerindeki denetimler
--detaylar

( BURDUR ) - Burdur Valisi, "Vakaların yüzde 65'i virüsü akrabalarından kapmışlardır"-Vali Ali Arslantaş:-"İlimizde korona virüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından, ev ortamında kapmışlar" BURDUR

- Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentteki korona virüs (Covid-19) hastalarının yüzde 65'inin, virüsü akrabalarından kaptığını belirterek, toplantı ve ziyaretlere bir süre ara verilmesi gerektiğini kaydetti.
Sosyal medya hesabından komşu ve akraba ziyaretlerinin bir süreliğine yapılmamasını gerektiğini paylaşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, şu ifadeleri kullandı: "Maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu, esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim. İlimizde korona virüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından, ev ortamında kapmışlar. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürelim" Aynı zamanda İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve beraberindekiler, cadde ve pazarlarda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Esnafı ziyaret eden heyet, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıyor. Öte yandan Salı günleri kurulan halk pazarında da maskesiz vatandaşlar içeriye alınmazken, kuralları ihlal edenler ise denetim ekipleri tarafından uyarılıyor. (HFV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı