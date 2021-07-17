Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
BURDUR - Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURDUR - Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

BURDUR - Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

- Tutuklanan zanlının evinde yapılan arama - Arama sonucu bulunan uyuşturucu, silah ve aparat - Zanlının emniyet ve adliyeye çıkarılışıUyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıBURDUR (AA) - Burdur 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen S.O. gözaltına alındı.Şüphelinin kent merkezindeki evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi."Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen S.O, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.S.O'den uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında da "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Gözaltı 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı