BURDUR - Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

- Tutuklanan zanlının evinde yapılan arama - Arama sonucu bulunan uyuşturucu, silah ve aparat - Zanlının emniyet ve adliyeye çıkarılışıUyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıBURDUR (AA) - Burdur 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen S.O. gözaltına alındı.Şüphelinin kent merkezindeki evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi."Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen S.O, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.S.O'den uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında da "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
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