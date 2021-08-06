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Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını

Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını

- yangın alevler ile görüntü

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Ormanlık Alanda Yangın 

--detay

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur’un Tefenni ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla ilerliyor. Burdur'un Tefenni ilçesi Yuvalak köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken bölgede bulunan mermer ocaklarından iş makineleri ve su tankerleri de yangına müdahale etmek için yola çıktı. İtfaiye ekipleri, arozözler ve vatandaşlar yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken bir helikopter de yangına havadan müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının çıkış nedeni belirlenemezken ekipler tarafından yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. (CTK-
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