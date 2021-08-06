Burdur’un Tefenni ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

-- HELİKOPTERİN HAVADAN MÜDAHALESİ (VATANDAŞ)

-- İŞ MAKİNELERİ İLE MÜDAHALE

-- MUHTAR İLE RÖP

-- YANGINA MÜDAHALE İÇİN GELEN İLAÇLAMA TRAKTÖRLERİ DETAY

-- HAYVANLARA YARDIM İÇİN GELEN VATANDAŞ İLE RÖP

-- VATANDAŞLARIN YOL KENARINDA ÇÖPLERİ TOPLAMASI



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur’un Tefenni ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını 1.5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki hayvanlara yardım etmek için gelen bir vatandaş ise engebeli yoldan dolayı yangının çıktığı alan gidemeyince olası bir yangını önlemek için yol kenarında bulunan çöpleri topladı. Burdur’un Tefenni ilçesi Yuvalak Köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ihbar üzerine Gölhisar, Tefenni, Karamanlı, Çavdır, Yeşilova belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevre köylerde bulunan vatandaşlar ise ilaçlama traktörleri ile yangına müdahale için bölgeye geldi. Yangına helikopter ile havadan müdahale edilirken vatandaşlar ve itfaiye ekipleri de yerden müdahalede bulundu. Yangın 1,5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışmalarına devam ediyor. Köylerde bulunan vatandaşları organize ederek yangın söndürme çalışmalarına katılan Tefenni Yeşilköy Muhtarı Abdurrahman Erkan, çevre köylerden getirttiği 40 ton su bulunan ilaçlama traktörleri ile yangına müdahale etti. Yeşilköy muhtarı Abdurrahman Erkan, “Yuvalak mevkiisinde yangın çıktı. Çok şükür itfaiyemizin, helikopterimizin ve çevre köylerden gelen vatandaşlarımızın destekleriyle yangın önlendi. Şuanda soğutma çalışmaları yapılıyor. Kendi köyümden intikal eden yaklaşık 40 ton su bulunan 40 ilaçlama traktörünü yönlendirdik. Karamanlı, Yeşilova ve Tefenni ilçemizin itfaiye ekipleri ilk etapta onlar daha sonra helikopterimiz müdahale ettiler. Daha sonra da köylerimizden gelen vatandaşlar ile yangını önlemiş olduk. Çok şükürler olsun rabbime” dedi.

Çavdır’dan yangın bölgesinde ki hayvanları kurtarmak için yardıma koşan Derya Ertekin ise yangına giden yolun engebeli olmasından dolayı yangın bölgesine gidemeyince yol kenarında bulunan çöpleri topladı. Yol kenarına atılan çöplerin yangına büyük etkisi olduğuna dikkat çeken Derya Ertekin, “Yangını duyduk. Hemen buraya geldik. Ama şuanda yukarıya çıkamıyoruz. Yangın söndürülmüş ve arazi çok engebeli olduğu için arazi araçları gerekiyor. Ben gelip yanan kaplumbağa, bir hayvan var mıdır yardım edebilir miyim diye geldim ama çıkamadım yukarıya. Boş boş durmak sinirimi bozdu. Bari şuradaki çöpleri toplayayım dedim. Çöp toplamak da yangınları önler. Lütfen çöplerimizi doğaya atmayalım. Lütfen toplayalım” diye konuştu.



