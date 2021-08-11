Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı

Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı

bölgeden görüntüler

Orman Yangını Yangın Helikopteri Helikopter Yükselen Ormanlık Alanda Yangın 

-yükselen dumanlar
-söndürme çalışmaları

( BURDUR ) - BURDUR

- Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını çıktı. Ekipler söndürme çalışmasına başladı.
Bucak Çobanpınarı - Pamucak köyleri arası Sarıdere mevkindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Burdur Belediyesi,Karamanlı ve diğer ilçelerden itafaiye ekipleri müdahale etmek üzere yola çıktı. Elsazı, Beşkonak, Dutalan, Kargı, Karacaören, Çamlık köylerindeki vatandaşlarda yangını söndürmek için yangın bölgesine gitti. Yangının büyümemesi içinde havadan yangın helikopteri yanan bölgede çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı