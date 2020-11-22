BURDUR - Tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü

- Kaza yapan tır ve kamyondan görüntü - İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması Burdur 'da tırla kamyon çarpıştı: 1 ölüBURDUR (AA) - Burdur 'un Çeltikçi ilçesinde kamyonla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.Mesut Çoban idaresindeki 15 NR 773 plakalı tır, Antalya - Burdur kara yolu Çeltikçi Beli'nin Tekke köyü mevkisinde Durmuş Ö. yönetimindeki 07 NYR 22 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tır sürücüsü Çoban'ın sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan tır sürücünün cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı
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