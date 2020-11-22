Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
BURDUR - Tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü

BURDUR - Tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü

- Kaza yapan tır ve kamyondan görüntü - İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması Burdur 'da tırla kamyon çarpıştı: 1 ölüBURDUR (AA) - Burdur 'un Çeltikçi ilçesinde kamyonla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.Mesut Çoban idaresindeki 15 NR 773 plakalı tır, Antalya - Burdur kara yolu Çeltikçi Beli'nin Tekke köyü mevkisinde Durmuş Ö. yönetimindeki 07 NYR 22 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tır sürücüsü Çoban'ın sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan tır sürücünün cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Jandarma Cenaze 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement