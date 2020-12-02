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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BURDUR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem yapıldı

BURDUR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem yapıldı

- Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüler - Boş cadde ve sokaklardan görüntüler - Ekiplerin kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza tutanağı yazması - Cezai işlem uygulanan kişilerin konuşması Burdur 'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem yapıldı - Sokağa çıkma kıtlamasını ihlal edenlerden biri askerlik yoklama kaçağı çıktıBURDUR (AA) - Burdur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye idari para cezası kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid - 19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yaptı.Yunus ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir araçtaki restoran sahibi 3 kişiye izin belgeleri soruldu.Dükkanda temizlik yaptıkları için geç kaldıklarını, izin belgelerinin olmadığını öne süren kişilere idari para cezası tutanağı tutuldu.Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiden birine Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda askerlik yoklama kaçağı olduğunun anlaşılmasının ardından tebliğ yapıldı.Başka bir aracı daha durduran ekipler, paket servis çalışanı olduğunu iddia eden sürücüye de cezai işlem uyguladı.

Koronavirüs Kıtlama Para Cezası 

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