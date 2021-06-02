Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

-- zanlıların adliyeye girişi



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, Burdur merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Burdur, Hatay, Adıyaman, Van, Bursa, İstanbul ve Kahramanmaraş’ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki işlemlerin ardından şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken 6 zanlı da tutuklandı. Ayrıca 2 zanlı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Zanlılardan 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğince sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (CTK-DK-Y)

