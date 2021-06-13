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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
BURDUR - Isparta'da kaza geçiren polis memuru 4,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

BURDUR - Isparta'da kaza geçiren polis memuru 4,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

- Cenaze aracından görüntü - Cenaze aracının Isparta Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet binası önüne getirilmesi - Mesai arkadaşlarından helallik alınması - Cenazenin Burdur 'a getirilmesi - Cenazeden görüntü - Cenaze namazından görüntüler - Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay'ın vefat eden polis memurunun ailesiyle konuşması, aileye Türk bayrağı teslim etmesi - Polis memurunun annesinin konuşması Isparta'da kaza geçiren polis memuru 4,5 aylık yaşam mücadelesini kaybettiBURDUR (AA) - Isparta'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memuru Bahadır Dinç, 4,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.Kazanın ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Dinç (48), yaklaşık 4,5 ay yoğum bakımda kaldı.Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden Dinç'in cenazesi, morgdan alınarak Isparta Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına getirildi.
Mesai arkadaşları Dinç'in cenazesini memleketi Burdur 'un Aydınlık Evler Mahallesi'ndeki babaevine uğurladı.Burada helallik alındıktan sonra Sultandere Mezarlığı'na getirilen cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Dinç'in ailesinin yanı sıra Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay ve mesai arkadaşları katıldı.
27 yıllık polis memuru Dinç'in aynı zamanda judo sporuyla da ilgilendiği öğrenildi.Polis memuru Dinç, 23 Ocak'ta motosikletiyle mesaiye giderken Dost Pet Kavşağı'nda Mehmet U. idaresindeki otomobille çarpışmıştı. Ağır yaralanan Dinç hastanede tedaviye alınmıştı.

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