Burdur Gölü kıyısında korkutan sazlık yangını

-Yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çabası

-İş makinalarının bariyerleri kaldırması

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Belediyesi Başkanı Ali Orkun Ercengiz' in açıklamaları



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur Gölü kıyısındaki sazlık alanda akşam saatlerde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Yandında 2 kelometrelik sazlık alan yanarken Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, olay yerine gelip çalışmaları yönlendirdi. Yangın bu akşam saatlerinde Burdur Gölü kıyısında başladı.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Burdur Belediyesine ait 9 itfaiye 4 iş makinası, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Alevlering eceyi aydınlattığı yangın bölgesine gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz çalışmaları yerinde takip etti. Göl kıyısındaki sazlık alana inemeyen itfaiye ekiplerinin çalışmalarına Belediye Fen İşlerine ait iş makinaları destek verdi. İtfaiyenin geçemediği beton bariyerler iş makinalarının yardımıyla açıldı. Yangın sebebinin sigara veya piknik ateşi olabileceğini söyleyen Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yangın sezonu değil, bir dikkatsizlik sonucu çıkan yangında 2 kilometrelik alan yandı. Ekiplerimiz yangını en kısa zamanda müdahale edip kontrol altına aldı" dedi.





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