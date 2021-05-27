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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURDUR - Girdiği sondaj kuyusunda üzerine toprak kayan kişi öldü

BURDUR - Girdiği sondaj kuyusunda üzerine toprak kayan kişi öldü

- AFAD ekiplerinin toprak altında kalan kişiyi çıkarması - Mehmet Aksakal'ın cesedine ulaşılması - Aksakal'ın cesedinin kuyudan çıkarılmasıBURDUR (AA) - Burdur 'un Yeşilova ilçesinde girdiği sondaj kuyusunda üzerine toprak parçası düşen yaşlı adam yaşamını kaybetti.İlçeye bağlı Sazak köyünde, açtıkları su kuyusuna çalışan Mehmet Aksakal'ın (70) üzerine toprak kütlesi kaydı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Aksakal'ın cansız bedenine ulaştı.Aksakal'ın cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma Cenaze Yaşlı Adam 

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