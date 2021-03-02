Burdur’ da yetkililer Salı Pazar'ında denetimleri inceledi

-Vatandaşlara uyarıları ve pazar dan detaylar.



( BURDUR )- Salı Pazarında Vali Arslantaş, Başkan Ercengiz ve Meclis Başkanı uyarılarda bulundu BURDUR



- Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Burdur İl Genel Meclis üyesi Murat Akbıyık, bölgenin en büyük pazarı olan Salı pazarı girişinde uygulanan HES Kodu denetimine katıldı.

Burdur'un Batı Akdeniz Bölgesi'nde ki tek yüksek il olması yetkilileri harekete geçirirken Vali Arslantaş, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haritada çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur’da tedbirler üst seviyeye yükseltildi. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı risk değerlendirme kriterine göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılması sonrasında Burdur'un Batı Akdeniz Bölgesi'nde ki tek yüksek il olması yetkilileri alarma geçirdi. Uzay çatı altında kurulan Salı pazarına girişler her hafta olduğu gibi bu hafta da HES kodu sorgulaması ile devam etti. Yeni kontrollü normalleşme sürecinin ilk gününde Salı pazarına ziyaret gerçekleştiren Burdur Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, hem tedbirleri incelediler hem de esnafa ziyarette bulundular. Esnaflara uyarılarda bulanan Burdur Valisi Ali Arslantaş, maske mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarını yineledi. Ziyareti sırasında sohbet ettiği pazar esnafı ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Arslantaş, tedbirler konusunda herkesin göstereceği duyarlılık ve hassasiyetle birlikte, mümkün olan en kısa sürede Burdur'un düşük riskli grup içerisinde yerini alacağına inandığını belirtti.

Vali Arslantaş, toplumunun bütün kesimi ile birlikte atılacak adımlarla, adım adım çok yüksek riskli iller arasından düşük riskli iller arasına çok kısa sürede geçebileceğini belirterek, bu çerçevede tedbirlere uyulması noktasında herkese büyük sorumluluklar düştüğünü, herkesin herkesten mesul olduğu bir dönem içerisinde olduklarını ifade etti.

(CTK



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