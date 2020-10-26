Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Burdur'da trafik kazası: 2' si çocuk 7 kişi yaralandı.

- Burdur'da trafik kazası: 2' si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza yerindeki araçlar.

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-trafik ekiplerinin kaza yerinde incelemesi ve ambulanslar.
-kaza yerinden görüntü

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. kaza Burdur otogar kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Bekir Yüzbaşıoğlu yönetimindeki 16 BA 911 Plakalı kamyonet ile Ali ihsan Özkaya (68) yönetimindeki 15 DN 560 Plakalı otomobil kavşak içinde çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtardı. İki araçta yolcu olan ikisi çocuk ve şoförlerle birlikte 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement