- Burdur'da trafik kazası: 2' si çocuk 7 kişi yaralandı.

-trafik ekiplerinin kaza yerinde incelemesi ve ambulanslar.

-kaza yerinden görüntü



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. kaza Burdur otogar kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Bekir Yüzbaşıoğlu yönetimindeki 16 BA 911 Plakalı kamyonet ile Ali ihsan Özkaya (68) yönetimindeki 15 DN 560 Plakalı otomobil kavşak içinde çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtardı. İki araçta yolcu olan ikisi çocuk ve şoförlerle birlikte 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.



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