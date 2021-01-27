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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Burdur'da şiddetli fırtına... Kökünden kırılan 15 metrelik çam ağacı aracın üzerine devrildi

Burdur'da şiddetli fırtına... Kökünden kırılan 15 metrelik çam ağacı aracın üzerine devrildi

Seymenler caddesi üzerinde meydana gelen olay.

Çam Ağacı Şiddetli Fırtına Bild Meteoroloji Gesi 

-15 metrelik çam ağacı ve park halindeki araç.
-Elektrik arıza ekibinin akımların kesmesi.
-Mahalle sakinlerinin olayı anlatması.
-Ağacın kesilmesi. tavanında hasar gören araç

( BURDUR ) BURDUR

- Akdeniz bölgesinden meteoroloji bölge müdürlüğü sık sık uyarılarda bulunurken Burdur’ da bugün öğle saatlerinden başlayan yağmurla birlikte fırtına etkili oldu. Şehir merkezi Yeni Mahalle Seymenler Caddesi üzerinde fırtınanın şiddeti ise 15 metrelik çam ağacını kökünden yan apartmanın üzerine yatırdı. Uzun çam ağacı evin önündeki 15 DG 600 plakalı aracın üzerine devrildi. Ağacın devrildiğini gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Devrilen çam ağacı bir apartmanın elektrik tellerine zarar verirken, elektrik arıza ekipleri tedbir amaçlı akımı kesti. Emniyet ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaparken araç üzerindeki çam ağacı mahalle sakinleri tarafından testere ile kesilerek araç kurtarıldı. Ağacın devrilmesi sonucunda ise park halindeki aracın tavan kısmında maddi hasara yol açtı.
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