Burdur'da saman balyaları alev alev yandı

-Söndürme çalışmaları



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Beldesi Ürkütlü köyünde saman balyaları alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, Alim Demirelli‘ye ait olduğu öğrenilen saman balyalarının alev alev yandığı yangına Bucak Belediyesi ile Kızılkaya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşların yardımıyla kısa sürede söndürülen yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler soruşturma başlattı. Saman balyalarının alev alev yandığı anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (CTK-SO-Y)



loading...