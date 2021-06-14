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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Burdur’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Burdur’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yağmur yağarken vatandaşın koşması

Sağanak Yağış Trafik Yoğunluğu Yağan 

-Kafasında tepsiyle sürücüye yol gösteren vatandaş
-Uzun çarşı göle dönüşen yol

( BURDUR )- Sağanak Yağış, uzun çarşı yolunu göle çevirdi BURDUR

- Burdur ilçe merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Burdur’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu ile karışık yağan yağmur, Uzun çarşıda bulunan bazı sokaklarını göle çevirdi. Uzun çarşıda bulunan esnaflar yağıştan olumsuz etkilenirken vatandaşlar, iş yerlerini su basmaması için önlem aldı. Özgür Mahallesi’nde ise bir vatandaş, sağanak yağıştan dolayı trafik yoğunluğu olan sokakta elinde bulunan çay tepsisi ile hem kendini korudu hem de araçlara yol gösterdi.
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