Burdur'da refüje çıkan otomobilin üzerine direk devrildi: 3 yaralı

-İtfaiye ve 112 ekiplerinin yaralıları çıkartması.

-Olay yerinden sıcak görüntü.

-Aracın Aydınlatma direğinin altında kalması.

-Yaralıların ambulansa taşınması.

-Araç içinde sıkışan araç şoförünün çıkartılması



( BURDUR )- Araçta sıkışan üç kişiyi itfaiye ekipleri aracın kapılarını keserek kurtardı BURDUR



- Burdur’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hasar alan direğin aracın üzerine devrilmesi sonucu sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri çıkardı. Edinilen bilgiye göre kaza Burdur- Fethiye karayolu plaj yolunda meydana geldi. Ömer Aygün(24) idaresindeki 15 ABC 743 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön bölümü hurdaya dönerken, beton direk otomobilin üzerine devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın kapıları keserek yaralıları araç içinden çıkarttı. Kazada, Ömer Aygün, Gülten Çoban(73) ve Ulviye Şahin, ambulanslarla yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. (AK-İA-

