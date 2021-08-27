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Burdur’da pandemi sonrasında nikâh sayısı ikiye katlandı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Burdur’da pandemi sonrasında nikâh sayısı ikiye katlandı

Burdur’da pandemi sonrasında nikâh sayısı ikiye katlandı

Burdur Belediyesi Nikah dairesi.

Koronavirüs Tedbirler Koronavirüs Nikah Dairesi Normalleşme 

-Nikah kıyılan çiftler.
-Nikah salonu, Nikah memuru Kemal Dönmez'in evlenen çiftlere EVET diye söyletmesi.
-Nikah Memuru ile Röportaj .
-Detay

( BURDUR -ÖZEL) BURDUR

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında nikah ve düğün organizasyonlarında alınan bazı tedbirlerin sona ermesi ve 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla Burdur’da Nikah sayıları geçen yıla oranla ikiye katladı.Aşılanmanın hızlanmasıyla, düğün ve salonlarda mesafelide olsa etkinlikler 1 temmuz dan itibaren Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamadan sonra düğün, davet salonları faaliyetlerine tekrar başladı.
Düğün sektörü yeniden hareketlendi. Ertelenen düğünler iki aydır sürüyor. Burdur’ da ise Pandemi öncesi Burdur Belediyesi nikah dairesine 2019 yılında Ağustos ayında 65 olan nikah sayısı Pandemi sonrasında Ağustos ayında 130 a yükseldi. Burdur Belediyesi Nikah memuru Kemal Dönmez “ 2019 yılı Ağustos ayında 65 olan nikah sayısı bu yıl Haziran ayında 76, Temmuz Ayında 108 ve Ağustos ayında ise 130 Nikah işlemlerinin yapıldığını” söyledi.


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