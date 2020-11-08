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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Burdur’da otomobiller çarpıştı: 3 ölü

Burdur’da otomobiller çarpıştı: 3 ölü

kaza yerinde görüntüler

Polis Sağlık Ekibi Jandarma Sparta Sağlık Ekipleri 

-jandarma
-kazaya karışan araçlar

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza Ağlasun- Isparta yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bekir İleri (56) yönetimindeki 07 AHC 869 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Süleyman Ünsal yönetimindeki 07 AIZ 393 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 07 AHC 869 plakalı araçta bulunan Halil ve Emre Erpan kardeşler ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Ünsal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada sürücü Bekir İleri ile Sezer İrez isimli yolcu da yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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