Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Burdur’da işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı

Burdur’da işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı

Yoğun dumandan detay

-Alevlerden detay

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur’da yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı. Burdur - Büğdüz köyü yolunda yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 5 yangın aracı sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına anında müdahale ederken yangında can kaybı olmadığı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement