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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Burdur’da iki tır çarpıştı; 1 yaralı

- Burdur’da iki tır çarpıştı; 1 yaralı

- Kaza yapan araçlardan detay

( BURDUR ) BURDUR

İlk Müdahale Tır Şoförü Sparta Hayvan 


- Isparta'da 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır şoförlerinden biri yaralandı. Kaza Isparta - Burdur Karayolu, Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil Kırcaburun idaresindeki 07 FBH 92 plakalı tır, Mustafa Altaş idaresindeki 15 AB 128 plakalı hayvan yemi yüklü tırla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Halil Kırcaburun yönetimindeki tır şarampole devrildi. Yem yüklü tır şoförü Mustafa Altaş, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Halil Kırcaburun ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine trafik ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Halil Kırcaburun, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğin bir süre tek şeritten sağlandığı öğrenildi. (CTK-
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