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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Burdur’ da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı

Burdur’ da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı

Şahısların emniyete ve Adliye ye çıkartılması.

( BURDUR ) BURDUR

Adli Kontrol Polis Koleji Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Polis Akademisi 


- Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi tarafından FETO/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar neticesinde 5 ilde ortak operasyon düzenlendi.
Burdur, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Isparta İllerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Burdur Mahrem Yapılanmasında faaliyet yürüten ve " Ankesörlü Sabit Hatlardan " ardışık arandığı tespit edilen;3 aktif astsubay, 3 eski polis akademisi öğrencisi,1 eski polis koleji öğrencisi,1 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 8 şahıs gözaltına alındı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 aktif astsubay tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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