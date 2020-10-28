Burdur’ da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı



- Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi tarafından FETO/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar neticesinde 5 ilde ortak operasyon düzenlendi.

Burdur, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Isparta İllerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Burdur Mahrem Yapılanmasında faaliyet yürüten ve " Ankesörlü Sabit Hatlardan " ardışık arandığı tespit edilen;3 aktif astsubay, 3 eski polis akademisi öğrencisi,1 eski polis koleji öğrencisi,1 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 8 şahıs gözaltına alındı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 aktif astsubay tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



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