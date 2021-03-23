Burdur'da denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti

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( BURDUR ) BURDUR



- Burdur’da korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve denetimler sonuç vermeye başladı.

Bakanlığın açıkladığı son illere göre korona haritasına göre Burdur, 100 bin kişide 72,26 oldu. Burdur'da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler devam ederken, denetimler sonuç vermeye başladı.

Korona virüs risk haritasının güncelleneceği günü bekleyen Burdur'un tekrar kırmızı renge boyanmaması için denetimler her geçen gün daha sıklaştırılarak yapılıyor. Bu kapsamda Bucak ilçesinde kentin belirli bölgelerinde uygulama noktaları oluşturularak sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan vatandaşlar tek tek sorgulanarak, dışarıda olmaması gereken kişilere cezai işlem uygulanıyor. Dinamik denetim sürecinde vatandaşların sağlığını korumak amacıyla vatandaşlar sık sık uyarılırken Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Burdur’da 100 bin kişide vaka sayısının 72,26 oldu. Burdur’un en büyük pazarı olan Salı Pazarı’nda ise zabıta ve polis ekipleri HES Kodu uygulaması ile vatandaşların pazar yerine girmelerine izin verirken sık sık maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.



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