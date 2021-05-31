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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Burdur'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu

Burdur'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu

Polis memurunun evinin önünden görüntüler

Çilingir İntihar Polis Memuru Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sercan Çelik'in fotoğrafı
-Cenazenin çıkarılması
-Polis memurunun fotoğrafı

( BURDUR ) BURDUR

- Bucak’ta görevli polis memuru Sercan Ç. evinde ölü bulundu. Burdur’un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Ç., ikamet ettiği Yaşampark’taki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, mesai arkadaşları Sercan Ç.’nin işe gelememesinden şüphelenerek kontrol amaçlı polis memurunun evine gittiler. Telefonlara cevap vermeyen Sercan Ç.’nin evine giden arkadaşları çilingir ve itfaiyeye haber vererek kapıyı açmayı başardılar. Kapının açılmasıyla polis memurunun hareketsiz bedenini gören arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, Sercan Ç.’nin başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerinde durulan konu ile alakalı polis ekipleri soruşturma başlattı.
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