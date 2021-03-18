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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Burdur'da bıçaklanarak öldürülen Gizem’in cenazesi toprağa verildi

Burdur'da bıçaklanarak öldürülen Gizem’in cenazesi toprağa verildi

- CENAZE NAMAZI

Genç Kız Hastane Eski Sevgili Cenaze Namazı Katil Zanlısı 

-- MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE ANNESİNİN FERYADI
-- TOPRAĞA VERİLİŞİ
-- CENAZEYE KATILAN PROTOKOL
-- ÇİÇEK VE KIRMIZI DUVAK BIRAKILIŞI
-- MEZARA SU DÖKÜLMESİ
--ARŞİV

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur’un Bucak ilçesinde eski sevgilisi tarafından bıçakla öldürülen 17 yaşındaki Gizem Canbulut’un cenazesi, Susuz köyünde toprağa verildi.
Yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan genç kızın cenazesi, Bucak ilçesine bağlı Susuz Köyü’ne getirildi.
Genç kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Susuz Köyü Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Bucak İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay katıldı.
Bucak Belediyesi’ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü önünde kızının cenazesini bekleyen anne Canbulut’un feryatları yürekleri sızlattı. Genç kızın mezarına çiçek ve kırmızı duvak bırakıldı. Burdur’un Bucak ilçesi Yunus Emre Parkı’nda eski sevgilisi tarafından kendi adına sahte hesaplar açtığı gerekçesiyle bıçaklanan Gizem Canbulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayı ihbar eden ve katil zanlısı olarak gözaltına alınan E.Y.(19) ise tutuklanarak Burdur Cezaevine gönderilmişti.
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