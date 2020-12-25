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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Burdur’da başı mama kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Burdur’da başı mama kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

- itfaiye ekibinin başı mama kutusuna sıkışan kediyi kurtarma çalışması

Kesk Sokak Kedisi Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 

-- kedinin kurtarılma anı
-- kurtulan kedinin kaçma anı

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur Bucak'ta Mama kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Bucak Yeni Mahalle’de sokak kedisinin başının kutuya sıkıştığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler. 112 Çağrı merkezi vatandaşların ihbarını Bucak İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekiplerine aktardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin başına geçen kutudan dolayı hareket edemediğini görünce hemen müdahale ettiler. Bucak İtfaiye ekipleri kutuyu pense ve saç keski ile keserek kediye zarar vermeden çıkardılar. Başındaki mama kutusu çıkar çıkmaz kaçan sokak kedisinin çöpe atılan boş mama kutusundan beslenirken kafasının sıkıştığı öğrenildi (CTK-ÖÖ)
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