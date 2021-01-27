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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Burdur’da aşırı yağış, dereleri taşırdı yollar kapandı

Burdur’da aşırı yağış, dereleri taşırdı yollar kapandı

- Taşan Derelerdeki Yağmur Sular

Köy Yolları Aşırı Yağış Yağan 

-- Sel Sularından Yolların Kapanması
-- Serada Zarar Gören Marullar

( BURDUR )- Burdur’da fırtına seralara vurdu, marul serası zarar gördü BURDUR

- Bucak'a bağlı Çamlık Köyü sahil Mahallesi'nde aşırı yağıştan dolayı dereler taştı. Marul serasında bulunan 5 bin marul zarar gördü. Bucak ilçesinde Karacaören Baraj gölüne yağan aşırı yağmur nedeni ile bölgede bulunan dereler dolup taşarken seralar sular altında kaldı. Çamlık, Çobanpınar ve Elsazı Köylerinde şiddetli yağmur yağışı sel olup aktı. Dereleri dolduran sel suları köy yollarını kapatırken Çamlık Sahil Mahallesinde çok sayıda seraya sel suları girdi. Marulların ekili olduğu bir serada ise 5 bin dolaylarında marul zarar gördü. Öğle saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve kuvvetli yağış, Çamlık Köyünde bulunan Bulanık derenin taşmasına sebep oldu. Çok sayıda seraya girerek zarar veren sel suları, köy ve mahalle yollarının da kapanmasına yol açtı. (ÖÖ CTK)
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