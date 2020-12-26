Burdur’da acemi askerler birliklerine teslim oldu

-- ailelerin röportajları

-- polis ekiplerinin uyarıları ve eşlik etmesi



( BURDUR )- Evladını askere getiren baba göz yaşına hakim olmakta güçlük çekti BURDUR



- Burdur’da vatani görevlerini yapmak için askere gelen acemi erler teslim oldu. Acemi erleri görev yerlerine teslim etmek için gelen aileler kışla karşısında yoğunluk oluşturdu. Burdur’da 2020 Kasım Celp Dönemi acemi askerleri teslim oldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgelerini alan acemi erler, teslim olacakları askerlik birimine aileleriyle beraber geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve trafik ekipleri gün boyunca asker ailelerine eşlik etti. Zaman zaman sosyal mesafe kuralı konusunda vatandaşları ikaz eden polis ekipleri, acemi erleri teslim eden ailelerin araçta beklemeleri konusunda uyardı. Çocuğunu vatani görevini yapması için askere getiren bir anne ise hem gurur duyduğunu hem de üzüldüğünü söyledi.



Evladını askere getiren anne, ”Gurur duyuyorum oğlumla. Allah herkesin evladını bağışlasın. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Baba ise her Türk erkeğinin bu görevi yerine getireceğini belirterek “Ben 18 ay yaptım o 6 ay yapacak. Herkes vatan borcunu ödemek mecburiyetindedir. Allah herkesin yardımcısı olsun” diye konuştu.

Evladını askerlik yerine teslim eden bir başka baba ise göz yaşlarına hakim olmakta güçlük çekti. Asker babası, “Allah bütün ailelerin evlatlarına sağ salim bitirip gelmeyi nasip etsin” diyerek dua etti. Ayrıca kucağında yeni doğmuş bebeğiyle, bir ablanın kardeşini görev yapacağı birliğe teslim etmek üzere getirdiği gözlendi. Çocuklarını askere teslim eden vatandaşlar, Burdur’da hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra memleketlerine dönmek üzere yola çıktılar. (CTK)



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