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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Burdur’da 3 yıl önce yaşanan cinsel tacize 4 yıl 2 ay ceza

Burdur’da 3 yıl önce yaşanan cinsel tacize 4 yıl 2 ay ceza

Arşiv görüntüler

( BURDUR ) BURDUR

İlkokul Öğrencisi İstinaf Mahkemesi Hapis Cezası Polis Ekipleri Linç Girişimi 


- Burdur’da 3 yıl önce ilkokul öğrencisi bir kıza cinsel organını gösteren ve 10 yıl hapis cezası ile yargılanan Osman K.(46), istinaf mahkemesine gönderdiği davadan karar çıktı. Tutuklu yargılanan Osman K., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı Burdur’da 3 yıl önce bir kız çocuğuna cinsel organını göstermek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Osman K.’nın yargılama sürecinde istinaf mahkemesinden karar çıktı. İstinaf Mahkemesi Burdur Ağır Ceza mahkemesinin verdiği 10 yıllık cezayı bozup, sanığa 4 Yıl 2 ay ceza verdi. Burdur Konak Mahallesi’nde 24 Temmuz 2018 tarihinde bir kişinin ilkokul öğrencisi bir kız çocuğunun önüne geçtiği ve cinsel organını gösterdiği iddia edilmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri taciz şüphelisinin Osman K. olduğunu belirlemişti. Linç girişimi kamerada Polis ekiplerinin çalışması sonucu taciz şüphelisi salı pazarında yakalanmış ve çevredeki esnaflar Osman K.'ya linç girişiminde bulunmuştu. Linç girişimi anı, çevredeki güvenlik kameraları ile olay yerindeki kişilerin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti. Görüntülerde, çevredeki bazı kişilerin, polisin gözaltına alıp, götürmeye çalıştığı Osman K.'ya saldırmaya çalıştığı, polislerin, taciz şüphelisini hızla olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı, çevredekilerin de koşarak, peşlerinden gittiği görüntülerde yer alıyor. Polis ekipleri, Osman K.'yı linç girişiminden son anda kurtarmıştı.
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